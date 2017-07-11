Яндекс.Телефония заработала еще в 15 городах России

Компания Яндекс сообщила о расширении географической доступности сервиса Яндекс.Телефония. Теперь виртуальная АТС Яндекса стала доступна еще в 15 городах России.





Напомним, Яндекс.Телефония заработала в апреле 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь использовать Яндекс.Телефонию можно в Новосибирске, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Казани, Рязани, Самаре, Сочи, Туле, Тюмени и Челябинске. При регистрации на сервисе компания бесплатно получает номер телефона с кодом Москвы или Санкт-Петербурга. После этого она может выбрать подходящий тарифный план и подключить номер с кодом своего города.

Сервис призван помочь компаниям организовать работу со звонками, запросами с сайта, из социальных сетей Facebook и Twitter, а также другими обращениями. Яндекс.Телефония позволяет настроить правила обработки звонков, в том числе распределение по темам на разных сотрудников, если все сотрудники заняты, сервис предложит звонящего подождать или оставить голосовое сообщение. В ленте заданий отображаются пропущенные звонки, голосовые сообщения, обращения с сайта и из соцсетей.

Обработка обращений доступна через веб-интерфейс, а также в приложениях для iOS и Android. Причем мобильное приложение позволит звонить с рабочего номера, даже если для этого используется личный смартфон. Также приложение позволяет назначать задания сотрудникам, анализировать статистику обращений и оценивать эффективность их обработки