Госдуме предложили штрафовать соцсети за недостоверную информацию

В Государственную думу внесен законопроект, фактически, предлагающий обязать социальные сети следить за достоверностью публикуемой в них информацией.





Более того, речь идет не только о социальных сетях, а о популярных социальных сервисах вообще. Вводится понятие «информационной системы», позволяющей обмениваться электронными сообщениями. Под условия законопроекта подпадают мессенджеры и соцсети с аудиторией, превышающей два миллиона пользователей. Правда, имеется ввиду количество именно российских пользователей, а не по всему миру.

От таких «информационных систем» потребуют открыть представительство на территории России и встроить специальную форму, через которую можно будет пожаловаться на информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Администрация ресурсов должна в течение одних суток удалить такой контент, а также все копии сообщения, на которое пожаловались. То есть на принятие решения относительно справедливости жалобы и поиск "клонов" дается только сутки. Контролировать рассмотрение жалоб ресурсами должен Роскомнадзор.

Если администрация соцсети или мессенджера откажется удалить такое сообщение в установленный срок, то рискует получить штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей для физических лиц и от 30 млн до 50 млн рублей для юридических лиц.

Если законопроекту удастся пройти все инстанции, то он вступит в силу с 1 января 2018 года.