МегаФон и ВымпелКом поделили «Евросеть»

Операторы МегаФон и ВымпелКом договорились о дальнейшей судьбе крупной розничной сети электроники «Евросеть». В рамках соглашения, МегаФон выкупит у ВымпелКома принадлежащую тому долю в 50% акций «Евросети».





В результате, доля МегаФона достигнет 100%, то есть МегаФон окажется единственным владельцем «Евросети». С другой стороны, ВымпелКом приобретет половину розничных салонов «Евросети».

Сама по себе «Евросеть», несмотря на изменения в составе акционеров, останется на рынке в качестве самостоятельной операционной компании, сохранит бренд и продолжит развиваться как розничная сеть.