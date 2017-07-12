МегаФон и ВымпелКом поделили «Евросеть»

Операторы МегаФон и ВымпелКом договорились о дальнейшей судьбе крупной розничной сети электроники «Евросеть». В рамках соглашения, МегаФон выкупит у ВымпелКома принадлежащую тому долю в 50% акций «Евросети».


В результате, доля МегаФона достигнет 100%, то есть МегаФон окажется единственным владельцем «Евросети». С другой стороны, ВымпелКом приобретет половину розничных салонов «Евросети».

Сама по себе «Евросеть», несмотря на изменения в составе акционеров, останется на рынке в качестве самостоятельной операционной компании, сохранит бренд и продолжит развиваться как розничная сеть.

Источник
МегаФон
Теги
мегафон вымпелком Евросеть

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Яндекс запустил Диспетчерскую для автобусов
Ученые обнаружили самую маленькую звезду во Вселенной
Ученые показали на видео недра взорвавшейся звезды

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 46
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28