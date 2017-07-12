NASA опубликовало первые приближенные фото Большого красного пятна на Юпитере

Международное аэрокосмическое агентство NASA опубликовало первые приближенные фотографии гигантского атмосферного вихря на Юпитере, так называемого Большого красного пятна. Фото были получены зондом «Юнона» (Juno) во время пролета над пятном 10 июля 2017 года.





Большое красное пятно на Юпитере считается самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. Наблюдения за ним ведутся аж с 1830 года, хотя есть указания, что пятно было замечено Джованни Кассини еще в 1665 году, если речь идет об одном и том же объекте, то вихрь существует уже более 350 лет.





Напомним, первые снимки Юпитера «Юнона» передала в июле прошлого года. Зонд был запущен NASA 5 августа 2011 года с целью исследования Юпитера, в прошлом году зонд вышел на стабильную орбиту вокруг планеты. Один оборот вокруг Юпитера зонд делает за 53,4 дня. Прошедшее сближение с планетой стало шестым для зонда. Как ожидается, «Юнона» продолжит вращаться вокруг Юпитера до февраля 2018 года, а затем погрузится в него. Впрочем, миссию могут и продлить.