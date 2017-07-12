Apple разрешила платить через PayPal в iTunes, App Store и Apple Music

Компания PayPal объявила о новой возможности для пользователей устройств Apple. Теперь с помощью PayPal можно расплачиваться с компьютеров Mac, iTunes на PC, iPhone, iPad и iPod touch в таких сервисах, как App Store, Apple Music, iTunes и iBooks.


Ранее Apple допускала расплату только с помощью банковских карт или подарочных карт. Теперь к ним добавился и аккаунт в PayPal.

Сервис оплаты через PayPal уже добавлен Apple к другим способам оплаты для пользователей в Канаде и Мексике, а затем станет доступен и в других регионах. Его потребуется один раз установить через настройки аккаунта iTunes, а затем можно спокойно платить за приложения, музыку, фильмы и книги с помощью PayPal.

Источник
PayPal
Теги
Apple APP STORE ITUNES платежная система PAYPAL Apple Music

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