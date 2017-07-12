Tele2 начал принимать оплату через Apple Pay

Оператор Tele2 объявил о запуске новой возможности пополнения абонентского счета. Теперь пользователи iPhone, iPad и других устройств Apple смогут оплачивать услуги связи Tele2 на сайте оператора через платежную систему Apple Pay.


Как отмечают разработчики, в ближайшее время компания планирует внедрить прием платежей с помощью технологии Apple Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2». Также Tele2 сделает доступной возможность оплаты мобильного счета для владельцев устройств на операционной системе Android.

Источник
Tele2
Теги
Apple оператор сотовая связь платежная система Tele2 Apple Pay

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