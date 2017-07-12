Tele2 начал принимать оплату через Apple Pay

Оператор Tele2 объявил о запуске новой возможности пополнения абонентского счета. Теперь пользователи iPhone, iPad и других устройств Apple смогут оплачивать услуги связи Tele2 на сайте оператора через платежную систему Apple Pay.





Как отмечают разработчики, в ближайшее время компания планирует внедрить прием платежей с помощью технологии Apple Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2». Также Tele2 сделает доступной возможность оплаты мобильного счета для владельцев устройств на операционной системе Android.