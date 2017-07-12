Ученые обнаружили самую маленькую звезду во Вселенной

Учеными была обнаружена вероятно самая маленькая звезда во Вселенной. Речь идет о EBLM J0555-57Ab. Небесное тело, расположенное в 600 световых годах от Земли в созвездии Скульптора, чуть больше Сатурна по радиусу и весит лишь в 85 раз больше Юпитера. Масса звезды составляет всего 8% от солнечной. Однако у нее высокая плотность и она притягивает материю в 300 раз сильнее Земли.

Утверждается, что, если бы масса звезды оказалась еще меньше, то термоядерные реакции в ее ядре попросту не смогли запуститься и звезда бы превратилась в коричневого карлика.

EBLM J0555-57Ab находится рядом со звездой, напоминающей Солнце и вращается вокруг него, совешая полный оборот за 7 дней. 

Источник
РИА
Теги
космос Звезды

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