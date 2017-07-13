День, когда в Москве зазвонил телефон

13 июля 1882 года в Москве заработала первая телефонна станция. Она была не первой в стране, но её «конкурент» в Санкт-Петербурге запустил, говоря современным языком, коммерческую эксплуатацию лишь в октябре того года.

Барышня соединяет абонентов наугад
Барышня соединяет абонентов наугад

Станция в то время, была, разумеется, ручной, а не автоматической — абонентов соединяли телефонистки, и из-за напряженной работы и шума нередко случались ошибки. Её построила компания Bell Telephone Company, а ёмкость сети изначально составляла всего 800 номеров. Самая первая московская телефонная станция располагалась в доме купца Попова на Кузнецком мосту. Из-за этого на крыше здания даже пришлось построить деревянную башню, от которой во все стороны расходились провода. Связь нового поколения в первое время была очень дорогой — абонентская плата составляла 250 рублей в год (средняя зарплата рабочего фабрики в те времена была около 16 рублей в месяц).

Сейчас в сети МГТС несколько миллионов абонентов телефонной связи и интернета.

13 июля 2005 года Fujitsu представила первую в мире гибкую цветную электронную бумагу на плёночной подложке. Главное достоинство электронных чернил заключается в том, что они потребляют энергию только при смене изображения. Всё остальное время картинка сохраняется сама по себе, даже если в гаджете полностью села батарейка. Роль пикселей в ней играют крохотные капсулы, заполненные гранулами, по-разному реагирующими на электрическое поле. Подав нужное напряжение, можно перераспределить их так, чтобы к зрителю были обращены частицы нужного оттенка.

Гибкая цветная электронная бумага Fujitsu
Гибкая цветная электронная бумага Fujitsu

В то время экзотикой была даже «обычная» — негибкая, способная выводить только оттенки серого — электронная бумага, а «читалки» на ней стоили сотни долларов. К сожалению для Fujitsu и других компаний, которые вели такие разработки, цветная электронная бумага вышла на рынок уже к концу первого десятилетия XXI века, но так и не успела набрать популярности. Гибкие же устройства и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки.

13 июля 2006 года состоялся запуск сервиса Twitter — того самого, где пишут посты по 140 символов. Такой лимит обусловлен не столько желанием приучить людей к краткости, сколько тем, что изначально сервис ориентировался на SMS: новые твиты рассылались в виде сообщений на телефоны друзей пользователя. Одно SMS вмещает до 160 знаков (для кириллицы ёмкость ниже), но 20 из них зарезервировали для имени пользователя.

Современный Twitter на смартфоне
Современный Twitter на смартфоне

Однако с развитием мобильного интернета и смартфонов Twitter полностью превратился в онлайн-сервис, и к тому времени уже сформировался формат микроблогинга. Оказалось, что лимит в 140 символов позволяет делиться сиюминутными мыслями и помогает формулировать их чётко и понятно. Кроме того, ленту из коротких постов можно проглядывать за пару минут и оставаться при этом в курсе дел не только знакомых, но и звёзд, которые быстро потянулись в Twitter. Уже через год после запуска через сервис отправляли 400 тысяч твитов за квартал, а к 2008 году пользователи «разогнались» до 100 миллионов твитов. Со временем в Твиттере появилась поддержка картинок и видео, а крупнейшие СМИ стали использовать сервис как источник самой горячей информации.

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телефон TWITTER день в истории МГТС

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