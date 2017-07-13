День, когда в Москве зазвонил телефон

13 июля 1882 года в Москве заработала первая телефонна станция. Она была не первой в стране, но её «конкурент» в Санкт-Петербурге запустил, говоря современным языком, коммерческую эксплуатацию лишь в октябре того года.



Барышня соединяет абонентов наугад

Станция в то время, была, разумеется, ручной, а не автоматической — абонентов соединяли телефонистки, и из-за напряженной работы и шума нередко случались ошибки. Её построила компания Bell Telephone Company, а ёмкость сети изначально составляла всего 800 номеров. Самая первая московская телефонная станция располагалась в доме купца Попова на Кузнецком мосту. Из-за этого на крыше здания даже пришлось построить деревянную башню, от которой во все стороны расходились провода. Связь нового поколения в первое время была очень дорогой — абонентская плата составляла 250 рублей в год (средняя зарплата рабочего фабрики в те времена была около 16 рублей в месяц).

Сейчас в сети МГТС несколько миллионов абонентов телефонной связи и интернета.

13 июля 2005 года Fujitsu представила первую в мире гибкую цветную электронную бумагу на плёночной подложке. Главное достоинство электронных чернил заключается в том, что они потребляют энергию только при смене изображения. Всё остальное время картинка сохраняется сама по себе, даже если в гаджете полностью села батарейка. Роль пикселей в ней играют крохотные капсулы, заполненные гранулами, по-разному реагирующими на электрическое поле. Подав нужное напряжение, можно перераспределить их так, чтобы к зрителю были обращены частицы нужного оттенка.



Гибкая цветная электронная бумага Fujitsu

В то время экзотикой была даже «обычная» — негибкая, способная выводить только оттенки серого — электронная бумага, а «читалки» на ней стоили сотни долларов. К сожалению для Fujitsu и других компаний, которые вели такие разработки, цветная электронная бумага вышла на рынок уже к концу первого десятилетия XXI века, но так и не успела набрать популярности. Гибкие же устройства и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки.

13 июля 2006 года состоялся запуск сервиса Twitter — того самого, где пишут посты по 140 символов. Такой лимит обусловлен не столько желанием приучить людей к краткости, сколько тем, что изначально сервис ориентировался на SMS: новые твиты рассылались в виде сообщений на телефоны друзей пользователя. Одно SMS вмещает до 160 знаков (для кириллицы ёмкость ниже), но 20 из них зарезервировали для имени пользователя.



Современный Twitter на смартфоне

Однако с развитием мобильного интернета и смартфонов Twitter полностью превратился в онлайн-сервис, и к тому времени уже сформировался формат микроблогинга. Оказалось, что лимит в 140 символов позволяет делиться сиюминутными мыслями и помогает формулировать их чётко и понятно. Кроме того, ленту из коротких постов можно проглядывать за пару минут и оставаться при этом в курсе дел не только знакомых, но и звёзд, которые быстро потянулись в Twitter. Уже через год после запуска через сервис отправляли 400 тысяч твитов за квартал, а к 2008 году пользователи «разогнались» до 100 миллионов твитов. Со временем в Твиттере появилась поддержка картинок и видео, а крупнейшие СМИ стали использовать сервис как источник самой горячей информации.