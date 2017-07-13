Google запустил в Play Music радио новинок для всех пользователей

Компания Google официально представила New Release Radio (радио новинок) в своем музыкальном сервисе Google Play Music. Станция представляет собой подборку свежих треков, которая обновляется каждый день.


Эта функция работает уже около месяца, но до настоящего момента была эксклюзивом для пользователей смартфонов Samsung. Теперь Google собрала отзывы от проекта с Samsung и решила начать полноценное развертывание функции для всех пользователей Google Play Music.

Для составления подборки используются технологии машинного обучения. С их помощью выбираются синглы и альбомы, вышедшие за последние две недели и соответствующие вкусам пользователя, основываясь на истории прослушиваний и музыкальных предпочтениях.

Источник
Google
Теги
смартфон планшет Google музыка Google Play Music

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