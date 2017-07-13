Одноклассники запустили платформу приложений для групп

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске платформы приложений для групп. Она позволит владельцам групп в Одноклассниках возможность разрабатывать отдельные приложения и сервисы для своих подписчиков.


С помощью новой платформы группа может добавить новые функции и инструменты для привлечения клиентов: опрос, тест, запись к специалисту и т.д. Группа может подключить сразу несколько приложений.


Открытые приложения могут использовать все группы. На данный момент доступны приложения для проведения тестов, опросов и сбора пожертвований, а также приложение сервиса Yclients. С его помощью салоны красоты могут добавить в свою группу функцию выбора мастера и записи на прием. В дальнейшем Одноклассники планируют привлечь на платформу разработчиков других универсальных приложений для разных типов групп.

Закрытые приложения группы разрабатывают только для своих подписчиков. В частности, приложение сервиса DOC+ находится в группе сервиса, оно позволяет вызвать врача и провести онлайн-консультацию со специалистом.

В веб-версии Одноклассников приложения отображаются в первом блоке над лентой новостей группы – с кнопкой «Запуск» для быстрого перехода. Также в приложения можно зайти через мобильную версию социальной сети и приложения для iOS и Android. Администрирование приложений доступно только в веб-версии Одноклассников.

Источник
Одноклассники
Теги
Россия социальная сеть одноклассники

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