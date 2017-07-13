Яндекс.Такси и Uber объединились в России

Компании Яндекс и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу такси в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. В рамках соглашения, Яндекс.Такси и Uber объединятся в новую компанию.


Как обещают компании, после объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — Яндекс.Такси и Uber. При этом водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от Яндекс.Такси, так и от Uber. Такое объединение увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. В основу сервиса лягут алгоритмы распределения заказов и навигационно-картографические технологии Яндекса.

Кроме того, Яндекс с Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, пользователь сможет из приложения Яндекс.Такси заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать Яндекс.Такси из приложения Uber.

Uber и Яндекс инвестировуют в новую компанию 225 и 100 млн долларов, соответственно, оценивая объединенную компанию в 3 725 млрд долларов. На 59,3% компания будет принадлежать Яндексу, на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании.

Команды сервисов будут объединены. Генеральным директором объединенной компании станет Тигран Худавердян, сейчас занимающий пост генерального директора Яндекс.Такси. Сделка подлежит согласованию с регулирующими органами, ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.

Источник
Яндекс

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