Vertu закрывает свою главную фабрику, но не сдается

Последний владелец британского производителя телефонов класса люкс, компании Vertu, потерпел неудачу в попытках спасти легендарную марку от банкротства, предложив кредитам лишь 1,9 миллиона фунтов стерлингов из 128 миллионов долга.





В результате, британское производство Vertu будет закрыто, работу потеряют около 200 человек. Именно британское производство было домом команды, отделывающей телефоны и смартфоны драгоценными металлами, камнями и доводящей устаревшие, в общем-то, модели до состояния произведения искусства.

По словам источников, Хакан Узан планирует возобновить выпуск телефонов Vertu в будущем. Но даже если бренд вернется, вред ли он сохранит прежнюю уникальность, учитывая перенос производства в другие руки.

Напомним, в марте 2017 года Vertu в очередной раз сменила владельца, уже в третий раз за пять лет. На этот раз производителя премиальных смартфонов купила компания Baferton, базирующаяся на Кипре и принадлежащая скандальному турецкому миллиардеру Хакану Узану (Hakan Uzan). Который, что любопытно, некогда судился с Nokia и даже был приговорен к тюремному сроку за мошенничество. Впрочем, тогда все обошлось, Узана не посадили.