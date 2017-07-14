Что случилось 13 июля 2017 года?

13 июля мы узнали, что inXile трудится над некой новой ролевой игрой в VR. LG сообщила, что представит смартфон V30 уже 31 августа на IFA. Он, кстати, выйдет в Европе. Samsung, судя по всему, действительно работает над Galaxy S8 Mini. А продюсер сериала Castlevania изъявил желание поработать над адаптацией Metroid.

В "ВКонтакте" появилась официальная группа Apple. Российский брутальный боевик Redeemer появится в Steam уже первого августа. Аналитики из Deutsche Bank не верят, что iPhone 8 сможет повторить успех iPhone 6. Совсем скоро Moto покажет смартфон с ударостойким дисплеем.

Oukitel анонсировала весьма интересный смартфон K3. На рендерах появились светлые Google Pixel XL 2. Яндекс.Такси и Uber объединились в России. Смарт-часы ASUS ZenWatch 3 начали обновляться до Android Wear 2.0. AMD рассекретила цену на 16-ядерный Ryzen Threadripper, а также рассказала о доступных Ryzen 3.

На сайте госуслуг нашли код, способный воровать данные пользователей.

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