Аэрофлот изучает возможность оплаты билетов криптовалютой

Аэрофлот объявил конкурс на исследование развития рынка криптовалюты в России. Авиакомпания хочет изучить возможность использования криптовалюты для оплаты билетов и услуг.





Полностью конкурсное задание звучит так: "Сценарное моделирование развития рынка криптовалют в Российской Федерации и его влияние на перспективы развития расчетов за авиатранспортные услуги в деятельности ПАО «Аэрофлот»".

Исследование распланировано на семь этапов, от исследования российского и зарубежного законодательства относительно расчетов в криптовалюте, до оценки угроз и создания сценариев по внедрению. Помимо всего прочего, необходимо оценить возможность собственной виртуальной валюты Аэрофлота. На данный момент проект оценивается в 24,6 млн рублей. Итоги конкурса подведут 2 августа, выбранный подрядчик должен представить результаты исследования 10 декабря.

На основе экспертного заключения авиакомпания примет решение о создании системы оплаты билетов и услуг криптовалютой. Некоторые зарубежные авиакомпании уже используют криптовалюты для расчетов. Например, латвийский airBaltic принимает биткойны с 2014 года.