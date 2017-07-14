Пыль с Луны выставят на торги

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в честь 48-ой годовщины первой высадки человека Луну решили продать пыль, собранную космонавтом Нилом Армстронгом во время его посещения нашего спутника.

За пыль и камни, собранные 20 июля 1969-го года, планируют выручить от 2 до 4 миллионов долларов. Организаторы ожидают высокий интерес к необычному лоту.

Также на аукционе продадут отчет Юрий Гагарина на английском (стартовая цена 50 000 долларов), фигурку собаки Снупи в скафандре (2000 долларов) и многое другое, связанное с космосом.