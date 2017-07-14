В России придумали макияж против систем распознавания лиц

Григорий Бакунов, хорошо известный под ником Бобук, директор по распространению технологий Яндекса и руководитель сервиса Яндекс.Здоровье, рассказал об одном своем проекте-хобби, который так и не был запущен — системе генерирования специального макияжа, который бы препятствовал распознаванию лица пользователя на многочисленных системах наблюдения, в изобилии окружающих человека в современном мегаполисе.





Специальный алгоритм просчитывает по фотографии уникальную случайную "боевую раскраску" конкретного человека так, чтобы его нельзя было идентифицировать в кадре.

По словам разработчиков, эксперименты подтвердили, что достаточно нескольких линий футуристичного макияжа на лице, чтобы даже самые популярные личности перестали однозначно идентифицироваться алгоритмами, публично доступными из соцсетей и публичных сервисов. В результате был создан генетический алгоритм, который получал на входе фотографию, а потом итеративно сравнивал ее с оригиналом, добиваясь максимального анти-сходства. Затем формулировался план макияжа, который можно претворить в жизнь.

Получившийся результат позволяет не только невинно наслаждаться анонимностью, но обманывать банки и уходить от слежки. В итоге, разработчики решили продукт не выпускать, опасаясь его использования совсем не ради благих целей.