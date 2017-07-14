Минкомсвязи объявило об устранении угрозы на госуслугах

Угроза на портале госуслуг, о которой было объявлено вчера, успешно устранена. Об этом рассказал представитель Минкомсвязи журналистам информационного агентства ТАСС.





Представитель ведомства объяснил, что для устранения потенциальной угрозы нарушения конфиденциальности пользовательских данных на госуслугах были проведены специальные мероприятия. Также он отметил, что "многочисленные защитные механизмы сайта госуслуг сделали реализацию потенциальной угрозы практически невозможной". По словам источника, никакого ущерба пользовательским данным нанесено не было и на данный момент повторное появление угрозы полностью исключено.

Напомним, вчера компания «Доктор Веб» заявила о том, что портал государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) скомпрометирован и может в любой момент начать заражать компьютеры пользователей. Специалисты обнаружили потенциально опасный код, способный воровать данные пользователей. По данным «Лаборатории Касперского», код на портале госуслуг представляет собой программное обеспечение для «накрутки кликов».