На YouTube заработали анимированные превью

С конца июня команда YouTube неспеша внедряет новую функцию для десктопной версии сервиса — анимированные превью видеороликов. При наведении на миниатюру курсора, она проигрывает три секунды видео, в стиле анимированных GIF-ок.





Пока такие превью появились у небольшого числа пользователей, но охват постепенно расширяется. Превью доступны на домашней странице YouTube, в результатах поиска, странице просмотра, вкладках подписок и "В тренде".

На данный момент анимированные превью поддерживаются лишь избранными десктопными браузерами — Chrome версии 32 и выше, а также Opera версии 19 и выше. Для мобильных устройств функция пока не поддерживается.