На YouTube заработали анимированные превью

С конца июня команда YouTube неспеша внедряет новую функцию для десктопной версии сервиса — анимированные превью видеороликов. При наведении на миниатюру курсора, она проигрывает три секунды видео, в стиле анимированных GIF-ок.


Пока такие превью появились у небольшого числа пользователей, но охват постепенно расширяется. Превью доступны на домашней странице YouTube, в результатах поиска, странице просмотра, вкладках подписок и "В тренде".

На данный момент анимированные превью поддерживаются лишь избранными десктопными браузерами — Chrome версии 32 и выше, а также Opera версии 19 и выше. Для мобильных устройств функция пока не поддерживается.

Источник
YouTube
Теги
Google видео YOUTUBE

Комментарии

Материалы по теме

Amazon покупает Twitch за миллиард долларов

26 августа 2014

Google готовит к выпуску новые версии YouTube

20 февраля 2015

Google официально запустила превью редизайна YouTube с темной темой

3 мая

iMotion HD - кадры в секунду

18 марта 2014

Vodio - YouTube в лучшем виде

7 апреля 2014

YouTube покупает Twitch за миллиард долларов

20 мая 2014
Из рубрикиНаука и технологии
В России создали смарт-светофор
В России придумали макияж против систем распознавания лиц
Главное за неделю: курсы криптовалют, мини LG G6 и топовые смартфоны на Snapdragon 835

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28