Россия променяла Юпитер на Венеру

Российские исследователи отложили научную миссию к Юпитеру, а вместо этого сосредоточили внимание и средства на исследованиях Венеры. Об этом рассказал Лев Зеленый, директор Института космических исследований РАН, вице-президент РАН, в интервью с журналистам ТАСС.





Зеленый отметил следующе: "К сожалению, из-за ограниченности средств нам пришлось делать выбор между Венерой и Юпитером. В итоге мы пока отказались от планов по исследованию системы Юпитера и его спутников, хотя разрабатывали планы посадки космического аппарата на Европу или Ганимед".

Временный отказ от исследований Юпитера вызван не только финансовыми причинами, но и высоким уровнем радиации. Ученый пояснил: "Нам стало понятно, что с имеющейся в нашем распоряжении электроникой работать там будет слишком сложно".

В результате, исследователи решили сфокусироваться на исследовании Венеры после 2025 года. С Россией будут сотрудничать ученые из США. Согласно предварительному планированию, в 2026 году состоится запуск орбитального и посадочного модулей миссии "Венера-Д". Рабочая группа по изучению Венеры в рамках миссии "Венера-Д", включающая представителей России и США, была создана в 2013 году, затем работа приостановилась в 2014 и была возобновлена в 2015 году.