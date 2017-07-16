Amazon может запустить собственный мессенджер

Компания Amazon готовит к запуску собственный мессенджер для мобильных устройств и ПК. Об этом сообщил ресурс AFTVnews, утверждая, что Amazon начала опрашивать пользователей относительно нового сервиса обмена сообщениями, выясняя, какие функции наиболее важны для них.


По данным источника, мессенджер называется Anytime, он будет доступен в версиях для ПК, iOS и Android. Среди возможностей — шифрование, голосовые и видеозвонки, стикеры и так далее. Как ожидается, одной из изюминок должна стать функция легкого входа и присоединения к групповым чатам.


Источник
AFTVnews
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS AMAZON мессенджер

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