Disney откроет курорт с полным погружением во вселенную Star Wars

Компания Disney сообщила, что, кроме тематических секций, посвященных Star Wars в парках Disney, она собирается открыть полноценный курорт с эффектом полного погружения в мир "Звездных Войн". 

В отеле гости должны будут носить одежды в стиле легендарной фантастической саги, а за окнами будут проецироваться пейзажи космоса и планет. Таким образом, постояльцы смогут почувствовать себя настоящими персонажами Star Wars. Каждому (и каждой) будет присвоен статус гражданина галактики. 

Концепты можно увидеть ниже. Вероятно, гостям предложат также поучаствовать в различных квестах. 

Источник
Polygon
Теги
наука STAR WARS отели

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