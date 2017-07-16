Disney откроет курорт с полным погружением во вселенную Star Wars

Компания Disney сообщила, что, кроме тематических секций, посвященных Star Wars в парках Disney, она собирается открыть полноценный курорт с эффектом полного погружения в мир "Звездных Войн".

В отеле гости должны будут носить одежды в стиле легендарной фантастической саги, а за окнами будут проецироваться пейзажи космоса и планет. Таким образом, постояльцы смогут почувствовать себя настоящими персонажами Star Wars. Каждому (и каждой) будет присвоен статус гражданина галактики.

Концепты можно увидеть ниже. Вероятно, гостям предложат также поучаствовать в различных квестах.