В Москве запускают спортивные смарт-площадки с инструкциями для смартфонов

В Москве вскоре появятся открытые спортплощадки, где можно будет заниматься по специальным видеоурокам. Над снарядами таких спортплощадок разместят QR-коды. Считав их с помощью смартфона, пользователи попадут на сайт с видео, поясняющим, как правильно выполнять упражнения. Всего для просмотра будет доступно 13 коротких роликов продолжительностью от 10 до 25 секунд.





Первые две площадки появятся к сентябрю 2017 года. Одна из них будет расположена на северо-востоке Москвы, в парке «Сад будущего», также известном москвичам как усадьба Леоново, который сейчас благоустраивают. Вторая — в центре города, на Земляном Валу, во дворе жилого дома 32.

На новых спортплощадках можно будет заниматься не только воркаутом, но и кроссфитом, антигравити-йогой, тяжелой атлетикой и боксом. Помимо привычных перекладин и рукоходов, там также появятся боксерская груша, канат и две боковые борцовские штанги. Силовые нагрузки на некоторых снарядах можно регулировать. Например, вес борцовской штанги составляет 40 килограммов, но нагрузку можно уменьшить в два раза. Кроме того, можно принести свои снаряды, например спортивные кольца, TRX-петли или гамак для занятий антигравити-йогой. Для них на раме предусмотрены специальные крепления.