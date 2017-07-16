Siri может воровать деньги со Сбербанка и «Тинькофф банка»

Осенью прошлого года в iOS была обнаружена уязвимость, позволяющая посторонним переводить деньги пользователя iPhone через SMS-банкинг с помощью голосового помощника Siri. Как выяснило издание «Ведомости», за прошедшее время Сбербанк и «Тинькофф банк» так и не устранили эту уязвимость.


Если на заблокированном iPhone активировать Siri и голосом указать сумму и номер адресата, то голосовой помощник все выполнит, отправив необходимое SMS. После приходит код подтверждения от системы SMS-банкинга Сбербанка, причем он высвечивается на экране заблокированного смартфона, затем этот код можно отправить голосом на служебный номер Сбербанка (900) для подтверждения перевода.

Источник
«Ведомости»
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