Apple показала новые эмодзи для будущих iOS, macOS и watchOS

Компания Apple показала некоторые эмодзи из новой коллекции, которая будет добавлена в следующие версии iOS, macOS и watchOS ближе к концу 2017 года.


Все новые эмодзи включены в состав Unicode 10, стандарт, представленный в июне 2017 года. Среди новых эмодзи — женщина в платке, бородатый персонаж и кормящая мать, а также дополнительные изображения еды, например, сэндвич и кокосовый орех, животных и мифических созданий, таких как тиранозавр, зебра, зомби и эльф, кроме того, появились смайлики «суперзвезда» и «взрывающийся мозг».

Apple не уточняет, когда именно она выпустит эти эмодзи. Тем не менее, логично предположить, что они станут доступны с релизом iOS 11 или вскоре после этого.

Источник
Apple
Теги
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