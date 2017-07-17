Apple показала новые эмодзи для будущих iOS, macOS и watchOS

Компания Apple показала некоторые эмодзи из новой коллекции, которая будет добавлена в следующие версии iOS, macOS и watchOS ближе к концу 2017 года.





Все новые эмодзи включены в состав Unicode 10, стандарт, представленный в июне 2017 года. Среди новых эмодзи — женщина в платке, бородатый персонаж и кормящая мать, а также дополнительные изображения еды, например, сэндвич и кокосовый орех, животных и мифических созданий, таких как тиранозавр, зебра, зомби и эльф, кроме того, появились смайлики «суперзвезда» и «взрывающийся мозг».

Apple не уточняет, когда именно она выпустит эти эмодзи. Тем не менее, логично предположить, что они станут доступны с релизом iOS 11 или вскоре после этого.