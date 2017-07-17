По прогнозам, в начале 2018 года за Bitcoin попросят 4537 долларов

Астрофизик Мариуш Тарнопольский (Mariusz Tarnopolski) из Ягеллонского университета в Польше спрогнозировал курс Bitcoin'а на начало 2018-го года. 

Исследование было проведено 7 июня 2017-го года (курс криптовалюты на тот момент равнялся 2557,59 долларам). Мариуш утверждает, что через 180 дней после этой даты за Bitcoin будут давать 4537,23 доллара. 

Такие выводы Мариуш сделал после проведения компьютерного моделирования курса криптовалюты по отношению к доллару методом Монте-Карло со 100 000 реализациями фрактального броуновского движения. 

На данный момент курс Bitcoin продолжает падать. В воскресенье его стоимость снижалась до 1850 долларов, сейчас же составлякет около 2000 долларов. 

Источник
Lenta
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Bitcoin криптовалюта

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