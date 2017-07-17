В России создают систему распознавания окружающей среды для инвалидов

Российская компания "Бизнес Бюро" разрабатывает систему, которая позволит людям с нарушениями слуха или зрения самостоятельно ориентироваться в пространстве.


Система преобразует видео- и аудиоинформацию об окружающей среде в другой вид, например, в азбуку Брайля. Этот проект выиграл грант от Фонда содействия инновациям по конкурсу "Развитие НТИ" в размере 15 млн рублей.

В систему входят два основных компонента. Первый собирает данные с помощью видеокамеры и микрофона, а второй — обрабатывает их. Результаты передаются на специальную платформу, которая перекодирует полученные данные в текст. Разработка позволяет распознавать окружающие объекты, включая препятствия, дорожные знаки и здания, а также важные звуки, включая сигналы при чрезвычайных ситуациях.

Как ожидает Арташес Сарафасланян, один из двух соучредителей "Бизнес Бюро", до конца 2018 года должны появиться финальные образцы устройства, вес системы составит не более 500 граммов, а цена в минимальной комплектации — около 30 тысяч рублей.

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