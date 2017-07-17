ФАС потребовала от операторов устранить неоправданный роуминг по России

ФАС России (Федеральная антимонопольная служба) вынесла четырем российским крупнейшим операторам предупреждение с требованием, фактически, устранить роуминг по стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





Как отмечается в сообщении, в деятельности МТС, ВымпелКома, МегаФона и Tele2 были обнаружены признаки нарушения закона о защите конкуренции — операторы установили поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

Операторы связи «большой четверки» предлагают абонентам 4 категории тарифных предложений. В самых дорогих абоненты не доплачивают при поездках за пределы домашнего региона, если они не превышают включенного в пакет объема услуг. Чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках.

В ходе проведенного расследования ФАС пришла к выводу, что такое разделение не обосновано ни экономически, ни технологически. В результате ведомство потребовало от ВымпелКома, МТС, МегаФона и Tele2 изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен. Операторам нужно уложиться в 14 дней и через две недели запустить новые условия тарифов.