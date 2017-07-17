Дефолт владельцев МТС не повлияет на работу оператора

АФК «Система» объявила сегодня технический дефолт по кредитным обязательствам корпорации на сумму около 3,9 млрд рублей. Как поясняется в пресс-релизе корпорации, это действие носит сугубо формальный характер, поскольку она обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.





Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих ей и АО "Система-Инвест" акций акций МТС, "Медси" и БЭСК по иску с "Роснефтью".

Оператор МТС является дочерней компанией "Системы". Тем не менее, как отметили представители оператора журналистам, технический дефолт "Системы" не влияет на работу телекоммуникационной компании и ее долговые инструменты.