Илон Маск (Elon Musk), известный глава компаний Tesla и SpaceX, выступил перед губернаторами США и предупредил их о потенциальной опасности быстрого развития технологий искусственного интеллекта, призвав к созданию необходимой базы для регулирования разработок в этой области.



Илон Маск и народное творчество

Илон Маск описал искусственный интеллект как "величайшую опасность, с который мы сталкивались как цивилизация". По его мнению, ИИ представляет собой фундаментальный риск для существования человеческой цивилизации, до которого далеко автомобильным и авиационным авариям, наркотикам и плохой еде.

Маск подчеркнул, что в данный момент правительство не представляет, какие угрозы несет в себе искусственный интеллект. Системы ИИ легко могут начать войну, рассылая фейковые новости и пресс-релизы, перехватывая контроль над аккаунтами электронной почты и просто манипулируя информацией.

Он отметил: "Пока люди не увидят, как роботы на улице убивают людей, они не знают как реагировать, потому что это кажется нереальным". По его мнению, ИИ представляет собой редкий случай, где требуется проактивное регулирование, вместо реактивного, поскольку может оказаться слишком поздно.