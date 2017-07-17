Одноклассники начали показывать количество просмотров

Команда социальной сети Одноклассники сделала доступной для пользователей информацию о количестве просмотров личных постов. Счетчик расположен под каждой публикацией и доступен только ее автору. Ранее в Одноклассниках запустили счетчики просмотров для групп – данные по темам групп видны только их администрации.


Все счетчики просмотров пока доступны только в веб-версии социальной сети. Позже будут добавлены просмотры в мобильной версии и приложениях на iOS и Android. Тем не менее в статистике учитываются просмотры со всех платформ. В заметках пользователей будут отображаться только количество просмотров, а под групповой темой по клику на значок счетчика будет открываться новое окно со статистикой по данной теме: просмотры, охват, вовлеченность пользователей и так далее.


Источник
Одноклассники
Теги
социальная сеть одноклассники

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