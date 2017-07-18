В Maps.Me появились маршруты по местам съемок «Игры престолов»

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, запустила возможность построить маршрут к 26 локациям, в которых снимали сериал «Игра престолов».





Чтобы проложить маршрут к местам съемок сериала, достаточно скачать на смартфон метки и открыть файл в приложении Maps.Me. Список мест сохраняется в разделе «Мои метки» и автоматически подгружается при открытии карты соответствующей страны.

Напомним, съемки проходили в Исландии, Северной Ирландии, Хорватии и Мальте. Нажав на метку, пользователь увидит информацию о реальном названии места, названии в сериале, а также краткое описание эпизодов, которые там снимались.

Маршруты уже доступны на сайте Maps.Me в разделе «Игра престолов». Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.