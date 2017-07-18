Планету Плутон показали на видео

Космическое агентство NASA опубликовало видео облета вокруг крошечной планеты Плутон. В ролике показан рельеф объекта, необычные горы из метана, ледяные зоны, другие особенности. Причем, весьма детальным образом. Монтировка такого видео стала возможной благодаря данным аппарата New Horizons, которые пролетал возле Плутона пару лет назад, но до сих пор передает данные на Землю.

Надо понимать, что цвета в видео более насыщенные, чем в реальности.