Рамблер запустил расширение для Chrome с виджетами и рекомендациями

Компания Rambler&Co объявила о запуске расширения Рамблер/старт для браузера Google Chrome. Расширение дополняет «Новую вкладку» браузера информационной панелью с виджетами: пробки, погода, курсы валют, а также закладками популярных сервисов Рамблера. По мере использования, в панель закладок автоматически добавляются часто посещаемые сайты.


Расширение добавляет персонализированную ленту из материалов проектов группы компаний Rambler&Co. Рекомендации подбираются по алгоритму контентной фильтрации. Все материалы объединяется по схожести контента и формируется в темы, затем сортируются по степени соответствия интересующим пользователя темам. На основании этого расширение формирует рекомендации.

Кроме того, расширение делает историю более наглядной, а список загрузок доступнее. Скачать расширение Рамблер/старт для браузера Google Chrome можно по ссылке.

Источник
Rambler
Теги
Google браузер Chrome рамблер Rambler Rambler&Co расширение

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