Что случилось 18 июля 2017 года?

Планету Плутон показали в подробностях на видео. Disney и Lenovo работают над совместным AR-устройством. Вьетнамцы представили клавиши-миры для клавиатуры. Новый сервис позволяет собрать PC на основе игр, в которые вы собираетесь играть.

Названы самые популярные игры первой половины 2017 года в России. Это FIFA 17, GTA 5 и Rainbow Six: Siege. На рендерах показали предположительный финальный вариант дизайна iPhone 8. Однако не все верят в успех устройства. Вот, например, бывший креативный директор Apple не верит

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ разошлись на 15% лучше, чем серия S7. Яндекс запустил кэшбэк за платежи на своих сервисах. Объявлена российская цена мини-версии LG G6, Q6. Caviar запускает Nokia 3310 и iPhone 7 из "валирийской стали". Смартфон Archos Sense 55DC с двойной камерой вышел в России. 

Рамблер запустил расширение для Chrome с виджетами и рекомендациями.

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