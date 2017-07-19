В LastPass появился семейный доступ

Команда сервиса управления паролями LastPass анонсировал новый тарифный план — LastPass Families. Как нетрудно догадаться, это семейный досуг к популярному менеджеру паролей.


LastPass Families позволяет создать группу из шести пользователей. В рамках группы пользователи смогут делиться всей своей информацией и паролями между собой. Допускается создание папок без ограничений, а также можно дать "экстренный доступ" для пользователя в непредвиденных случаях. Менеджер группы может быстро добавлять и удалять членов группы.

Подписка LastPass Families станет доступна для приобретения в конце лета. На данный момент пользователи LastPass могут подписаться на участие в раннем превью.

Источник
LastPass
Теги
безопасность пароль Lastpass

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
В России создали уникальную защиту от радиации
РКК «Энергия» покатает космических туристов вокруг Луны
Что случилось 18 июля 2017 года?

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 71
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30