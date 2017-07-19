В LastPass появился семейный доступ

Команда сервиса управления паролями LastPass анонсировал новый тарифный план — LastPass Families. Как нетрудно догадаться, это семейный досуг к популярному менеджеру паролей.





LastPass Families позволяет создать группу из шести пользователей. В рамках группы пользователи смогут делиться всей своей информацией и паролями между собой. Допускается создание папок без ограничений, а также можно дать "экстренный доступ" для пользователя в непредвиденных случаях. Менеджер группы может быстро добавлять и удалять членов группы.

Подписка LastPass Families станет доступна для приобретения в конце лета. На данный момент пользователи LastPass могут подписаться на участие в раннем превью.