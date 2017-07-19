В России создали уникальную защиту от радиации

Специалисты холдинга «Российские космические системы», входящего в госкорпорацию «Роскосмос», ) разработали инновационное радиационно-защитное покрытие радиоэлектронной аппаратуры. Об этом сообщила пресс-служба РКС, а сама разработка была представлена на авиакосмическом салоне МАКС-2017.


По словам разработчиков, покрытие превосходит иностранные аналоги по экономическим и технологическим характеристикам. Его применение позволит продлить сроки работы российских спутников на орбите, уменьшить массу и габариты приборов космического назначения. Кроме ракетно-космической промышленности покрытие будет применяться в атомной энергетике и медицине.


Обычно для защиты наиболее чувствительных компонентов космических аппаратов применяются алюминиевые корпуса, что существенно увеличивает их габариты и вес. Разработанное в РКС специальное покрытие для защиты электроники от радиации позволяет решить эту проблему. Оно представляет собой многослойную структуру, состоящую из чередующихся слоев с разным эффективным атомным номером. Такая структура не только останавливает налетающие частицы, но и поглощает образовавшееся в результате их рассеивания тормозное излучение.

Проведенные тесты и испытания демонстрируют, что разработанный защитный состав как минимум в 2–2,5 раза эффективнее аналогичного по толщине слоя алюминия.

Источник
РКС
Теги
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