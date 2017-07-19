РКК «Энергия» покатает космических туристов вокруг Луны

Ракетно-космический комплекс «Энергия» подписал с некоей зарубежной компанией предварительный контракт на облет Луны космическими туристами. Об этом рассказал журналистам Владимир Солнцев, глава предприятия.





Солнцев сообщил: «У нас уже есть подписанный предварительный контракт, по которому уже финансовые условия наступают». Тем не менее, компании предстоит решить ряд сложностей: «Надо увязать экономические вопросы с техническими. Пока без подходящего инвестора, думаю, будет сложно поднять эту тему».

По словам Солнцева, технически работа над проектом уже идет и компания «готова это сделать». Инвестиции требуются на модернизацию корабля «Союз», на котором и планируется облететь Луну с туристами.