AliExpress договаривается с «Билайном» о запуске офлайн-магазинов

Китайский гигант AliExpress начал переговоры с ВымпелКомом об открытии сети шоу-румов в салонах «Билайн». Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.





Компании обсуждают проект по размещению павильонов AliExpress в салонах «Билайн» в больших городах, а также «Евросети». Отметим, оператор вскоре выкупит половину розничных точек «Евросети».

Точное количество точек AliExpress, которые будут запущены в сотрудничестве с «Билайном», станет известно ближе к осени.