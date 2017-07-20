AliExpress договаривается с «Билайном» о запуске офлайн-магазинов

Китайский гигант AliExpress начал переговоры с ВымпелКомом об открытии сети шоу-румов в салонах «Билайн». Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.


Компании обсуждают проект по размещению павильонов AliExpress в салонах «Билайн» в больших городах, а также «Евросети». Отметим, оператор вскоре выкупит половину розничных точек «Евросети».

Точное количество точек AliExpress, которые будут запущены в сотрудничестве с «Билайном», станет известно ближе к осени.

Источник
РБК
Теги
билайн вымпелком магазин AliExpress

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