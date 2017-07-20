Цифра дня: сколько доменных имен зарегистрировано в сети?

Цифра дня:

330,6

миллионов доменных имен зарегистрировано в Интернете.

Компания VeriSign опубликовала весьма любопытную информацию о том, как развивается и растет Интернет. Эксперты подсчитали, что число доменных имен, зарегистрированных в Интернете, составило 330,6 миллионов нв 31 марта 2017-го года.

Наибольшей популярностью пользуется зона .com (VeriSing является его администратором, к слову). В ней зарегистрировано 128,4 миллиона доменов.

Второе место за доменами зоны .cn (Китай), 21,4 миллиона уникальных имен. Третью позицию занимает зона .tk (18,6 млн), четвертую — .de (16,2 млн), пятую — .net (15,2 млн).

Что касается нашей зоны, .ru, то у нее восьмое место в рейтинге с 6,4 миллионами имен.