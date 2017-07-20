Илон Маск хотел бы слетать на МКС

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск (Elon Musk), создатель автомобильной компании Tesla и ракетостроительной SpaceX, заявил, что хотел бы слетать на Международную космическую станцию (МКС). Об этом он сказал вчера на конференции космического агентства NASA, посвященной перспективам исследований на борту МКС.

Вопрос о желании слетать на МКС Маску задал один из участников конференции. На что Маск ответил: "Я хотел бы сделать это когда-нибудь Судя по тому, как идут дела, может быть, через три-четыре года. Да, это было бы здорово".

Маск также напомнил, что,по его мнению, будущее в обеспечении доступа на околоземную орбиту принадлежит космическим системам многоразового использования. Он также уверен, что, чем чаще будут осуществляться такие полеты, то тем больше людей окажутся вовлечены в космические программы. В будущем он рассчитывает на высокий интерес к космосу со стороны множества людей.