Google и NASA запустили виртуальную экскурсию по МКС

Компания Google запустила виртуальную экскурсию по Международной космической станции. Она доступна с помощью сервиса Street View (Просмотр улиц) на Google Картах.



Из-за специфических ограничений в космосе было невозможно сделать снимки Street View по технологии, которую Google использует обычно. Поэтому команда Street View работала совместно с экспертами НАСА в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне и в Центре космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле.


Они разработали способ, который позволил создать фотографии в условиях невесомости при помощи обычной зеркальной камеры и другого оборудования, находящегося на борту. Затем Томас Песке, астронавт Европейского космического агентства, отснял серию кадров и отправил их на Землю, чтобы команда «склеила» детальное панорамное изображение в 360°.

Томас Песке провел шесть месяцев на борту МКС в качестве бортинженера. Он вернулся на Землю в мае 2017 года. Во время своего последнего задания на станции он отснял пространство МКС специально для Google Street View.

Источник
Google
Теги
Google космос NASA своя атмосфера МКС

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