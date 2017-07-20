Lenovo показала шлем daystAR и другие концепты

Компания Lenovo показала на своем ежегодном мероприятии Lenovo Tech World ряд концептуальных разработок. Так, daystAR представляет собой шлем для работы с дополненной реальностью.


Как отмечает разработчик, это автономное устройство, не требующее ПК или смартфона, с оптическим дисплеем и поверхностными линзами с углом обзора 40 градусов. Другой проект, CAVA, представляет собой виртуального помощника с системой распознавания лиц и естественного языка на базе глубокого обучения. Он изучает привычки пользователя и дает своевременные рекомендации и напоминания.


SmartVest — специальный смарт-жилет или даже майка для отслеживания сердечной деятельности. В нем имеется 10 сенсоров, записывающих электрокардиограмму 24 часа в сутки в режиме реального времени. На мобильное приложение выводится информация, включая предупреждения об отклонениях от нормы.


SmartCast+ представляет собой смарт-колонку с проектором, распознованием звуков, объектов и вообще работающую с дополненной реальностью. Одно из применений — помощь в изучении детьми китайского языка с выводом иллюстраций и субтитров во время урока.


Xiaole — платформа для обслуживания клиентов с искусственным интеллектом, обучается во время разговора и подстраивается под пользователя. Может решать технические проблемы с устройствами пользователей.

Источник
Lenovo
Теги
LENOVO шлем

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