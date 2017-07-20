Московские электробусы получат Wi-Fi и USB-зарядки

Мосгортранс закупит электробусы, оснащенные USB-зарядками и Wi-Fi. Об этом рассказал Евгений Михайлов, генеральный директор Мосгортранса, в интервью Агентству городских новостей «Москва».





На вопрос о том, предусмотрены ли USB-зарядки и Wi-Fi в электробусах для закупки, Михайлов ответил: «Конечно. Это все базово находится в технических требованиях».

По словам Михайлова, конкурс на производство электробусов планируется объявить до конца года. Они будут собираться в России, а для подзарядки может быть модернизирована троллейбусная сеть, благодаря этому электробусы смогут заряжаться на остановках и конечных станциях.