Московские электробусы получат Wi-Fi и USB-зарядки

Мосгортранс закупит электробусы, оснащенные USB-зарядками и Wi-Fi. Об этом рассказал Евгений Михайлов, генеральный директор Мосгортранса, в интервью Агентству городских новостей «Москва».


На вопрос о том, предусмотрены ли USB-зарядки и Wi-Fi в электробусах для закупки, Михайлов ответил: «Конечно. Это все базово находится в технических требованиях».

По словам Михайлова, конкурс на производство электробусов планируется объявить до конца года. Они будут собираться в России, а для подзарядки может быть модернизирована троллейбусная сеть, благодаря этому электробусы смогут заряжаться на остановках и конечных станциях.

Источник
Агентство городских новостей «Москва»
Теги
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