Что случилось 20 июля 2017 года?

4Game рассказала о Kingdom Under Fire 2 в России. Мы узнали новые подробности Cyberpunk 2077. Telltale Games сразу анонсировала Batman: The Enemy Within и новые The Walking Dead с The Wolf Among Us. Представлено новое видео The Evil Within 2.

Илон Маск изъявил желание посетить МКС. Amazon запустила социальную сеть Spark. В сети зарегистрировано боле 360 миллионов доменных имен. Базовая частота Intel Core i9-7920X составила 2,9 ГГц. В базе данных FCC был замечен возможный Xiami Mi 5X.

Аналитик из J.P. Morgan предсказал, что iPhone 8 выйдет вовремя и будет стоить 1100 долл. Китайцы показали Meizu Pro 7 с двумя дисплеями.

Реклама в Одноклассниках обзавелась кнопками для связи с брендом. Смарт-часы ASUS ZenWatch 2 начали обновляться до Android Wear 2.0. Объявлена российская цена безрамочного Doogee Mix. Doogee также подтвердила выпуск безрамочного Mix Plus в стиле Samsung Galaxy S8.

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 3 вышел в России.