День, когда «Шаттлы» перестали летать в космос

21 июля 1975 года завершился экспериментальный полёт «Союз — Аполлон» — программа совместного полёта советского космического корабля «Союз-19» и американского «Аполлон», которую называют «рукопожатием в космосе». Её главными задачами были не только испытание стыковочного агрегата и проверка техники, но и получение опыта координации двух ЦУПов. Американский экипаж составляли Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон, а советский — Валерий Кубасов и Алексей Леонов (это был второй полёт легендарного космонавта).

Инженерам обеих стран пришлось не только разработать совместимый агрегат стыковки — «разъём», которым космические корабли соединяются — но решить проблему разных атмосфер. На американских «Аполлонах» астронавты дышали чистым кислородом под низким давлением, а советские космические аппараты были заполнены обычным воздухом — как на Земле. В итоге пришлось сделать промежуточную камеру-шлюз, так что быстро перелететь с одного корабля на другой было нельзя.

Всего в состыкованном состоянии корабли пробыли на орбите 46 часов 36 минут.



Реконструкция стыковки Союза и Аполлона

21 июля 2011 года приземлился последний многоразовый космический корабль Space Shuttle — «Атлантис». Так завершилась американская программа «Комическая транспортная система», а все челноки были списаны. Многоразовые «Спейс Шаттлы» разработали в NASA для доставки астронавтов и грузов между Землёй и орбитой. Всего успели построить пять кораблей, но до финиша дошли лишь три из них: «Челленджер» взорвался вскоре после старта в 1986 году, а «Колумбия» разрушился при входе в атмосферу в 2003 году. За 30 лет существования программы шаттлы совершили 135 полётов и сделали в общей сложности 21152 витка вокруг Земли. Сейчас все сохранившиеся корабли находятся в музеях по всей Америке.

В 2004 году тогдашний президент США Джордж Буш объявил новую космическую программу. Среди её целей выделяются новые полёты на Луну и, соответственно, необходимые для этого космические корабли. Среди наиболее вероятных причин отказа от «Спейс Шаттлов» — дороговизна (несмотря на многоразовость, Space Shuttle был не так уж выгоден) и резонансная катастрофа «Колумбии». Сейчас американцы достигают орбиты на российских «Союзах», а часть грузов в качестве подрядчика доставляет компания SpaceX Илона Маска (известного и по другой его компании, выпускающей электромобили — Tesla).



Космический челнок «Атлантис»

21 июля 2009 года Kingston выпустила первую в мире флешку объемом 256 ГБ — DataTraveler 300. Скорость записи данных на неё составляла 10 мегабайт в секунду, а скорость чтения — 20 МБ/с. Цена на старте продаж превышала 900 долларов. Сегодня такие устройства уже не очень популярны — как раз из-за их высокой стоимости: даже сейчас, спустя несколько лет столь вместительные флешки стоят около 10 тысяч рублей.

Это событие примечательно еще и тем, что всего за месяц до этого Kingston выпустила флешку на 128 ГБ — тоже первой. А весной того же года конкурирующая SanDisk выпустила одноразовый накопитель на 256 ГБ — стирать или перезаписывать файлы на него было нельзя.



Флешка Kingston DataTraveler 300 на 256 Гбайт