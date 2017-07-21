«Хаббл» показал вращающийся вокруг Марса Фобос

Космический телескоп «Хаббл» отснял серию фотографий Фобоса, одного из спутников Марса. На основе этих снимков специалисты аэрокосмического агентства NASA создали видеоролик, на котором видно, как Фобос вращается вокруг Марса.


Напомним, Фобос был открыт в 1877 году и назван в честь греческого бога Фобоса (с греческого переводится как «страх»), сына бога войны Ареса. Второй спутник Марса был назван в честь другого сына Ареса — Деймоса (ужаса). Фобос и Деймон имеют неправильную форму, близкую к трехосному эллипсоиду. Фобос с размерами 26,8 х 22,4 х 18,4 км, хоть и больше Деймоса, но настолько меньше Марса, что на фото «Хаббл» похож на звезду.

Он обегает Марс всего за 7 часов и 39 минут, это быстрее, чем вращается сам Марс. «Хаббл» делал фото в течение 22 минут, чтобы получилось данное видео.

Источник
Hubble
Теги
космос своя атмосфера марс hubble Хаббл

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