В Москве установлено более 600 остановок с бесплатным Wi-Fi

В Москве установлено уже более 600 остановок общественного транспорта с бесплатным доступом к Wi-Fi. Об этом рассказал Евгений Михайлов, генеральный директор Мосгортранса, в интервью Агентству городских новостей «Москва».





Wi-Fi получили основные остановки с большим потоком пассажиров. По словам Михайлова, Мосгортранс не планирует провести интернет к каждой остановке и массовый их запуск не планируется.

О наличии Wi-Fi на остановке сообщают специальные стикеры, размещенные на павильонах. Они объединены в сеть MT_Free, которая также работает в метро, поездах Московского центрального кольца, аэроэкспрессах и так далее.