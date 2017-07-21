Космо-грузовик «Прогресс МС-05» затопили в Тихом Океане

Космический грузовик «Прогресс МС-05» был затоплен в Тихом Океане. Точнее, речь идет о фрагментах, не сгоревших в атмосфере. Они упали в несудоходном районе океана сегодня, в так называемой зоне под названием «кладбище космических кораблей».

«Прогресс МС-05» отстыковался от МКС в 20:46 вчера, в 23:58 маршевый двигатель аппарата был запущен на торможение. В плотные слои атмосферы он вошел в 0:31 сегодня. 

К слову, «Прогресс МС-05» был запущен к МКС на последней в истории ракете «Союз-У». Корабль, пристыковавшийся к станции 24 февраля 2017-го года, выполнил миссию по восполнению части техники, потерянной во время широко обсуждавшейся в СМИ аварии «Прогресс МС-04», случшившейся 1 декабря 2016-го года. 

Источник
Lenta
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