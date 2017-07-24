Троян BankBot заразил сотни приложений для Android

Опасный зловредр BankBot заразил сотни приложений в Google Play, сообщили представители антивирусной лаборатории Dr. Web. Они также предупреждают и советуют проявить бдительность при скачивании приложений для смартфонов с операционной системы Android. 

Троян крадет данные банковских карт пользователей, а также умеет читать переписку и контролировать такие популярные приложения, как WhatsApp, Viber, Snapchat, Instagram и другие. Вирус загружается вместе с приложением, быстро удаляет свою иконку, запуская работу в фоновом режиме. 

Сообщается, что вирусом заражены около 400 приложений в магазине Google Play. 

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