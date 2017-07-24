В Японии построили самую длинную солнечную электростанцию

В Японии была построена самая длинная солнечная электростанция, протяженность которой составила 10,5 километров. Проект был завершен компанией Sparx Green Energy & Technology. За панели, испольующиеся в электростанции, отвечала Toshiba.

Панели установили там, где ранее планировалась проложить линию скоростного поезда. Однако строительство железной дороги, связывающей Токио и аэропорт Narita International, здесь пришлось прекратить из-за выступлений оппозиции.

Земля же освободилась и подошла для солнечных батарей. Всего было размещено 47 454 панелей.

Церемония открытия электростанции прошла 18 июля.